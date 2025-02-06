Агрохолдинг Подмосковья стал организатором форума «Агрообразование и кадры в АПК»

На площадке международной выставки «АГРОТЕХ 2025» состоялся форум «Агрообразование и кадры в АПК», организатором которого выступил агрохолдинг «Малино». Целями мероприятия являлись пополнение кадрового резерва, укрепление отношений с образовательными учреждениями и поиск новых партнеров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках форума прошли 4 тематические сессии, на которых эксперты обсудили вопросы имиджевой поддержки сельскохозяйственных профессий, особенности поступления по целевым договорам по профильным направлениям, возможности корректировки графика производственных практик студентов-агрономов и агроинженеров, а также организацию на базе подмосковных предприятий АО «Озеры», АО «Городище», ООО «СПК имени Ленина», входящих в состав холдинга, стажировок для преподавателей специальных дисциплин. В мероприятии приняли участие ведущие аграрные ВУЗы и представители крупных бизнес-сообществ.

Участники поддержали инициативы, предложенные представителями «Малино». Также обсудили перспективы совместной научно-исследовательской работы с ВУЗами и студенческую производственную практику, начиная с 1 курса. По мнению организаторов, это позволит погрузиться в тонкости профессии, осваивая технологические процессы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.