Агрохолдинг в Домодедове вошел в «Топ-50 лучших российских производителей продуктов питания»

Агрохолдинг с комплексом в Домодедове вошел в «Топ-50 лучших российских производителей продуктов питания», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организация Tastes of Russia опубликовала рейтинг 50 лучших российских производителей продуктов питания 2024 года. Рейтинг основан на мнении 500 ведущих экспертов пищевой промышленности и учитывает узнаваемость брендов, качество и доверие к товарам.

В городском округе Домодедово расположен комплекс компании мощностью 137 тонн в сутки, где производится кулинария и полуфабрикаты. Продукция агрохолдинга «Мираторг», лидирующего в стране по производству свинины и говядины.

Основной целью проекта является популяризация лучших российских продуктов, вин, маршрутов гастрономического туризма и мероприятий.

Три подмосковных производителя вошли в «Топ-50 лучших российских производителей продуктов питания»:



«Истринская сыроварня Олега Сироты» (сыры, Московская область) — заняла 8 место.



«Мираторг» (агрохолдинг, мясные продукты, центральная Россия) — заняла 9 место.



«Продо» (группа компаний, мясные продукты, Калужская и Омская области) — заняла 10 место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.