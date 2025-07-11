Агрохолдинг из Клина представил новую стратегию устойчивого развития до 2035 года, передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«АБ ИнБев Эфес» является лидером в области устойчивого развития в своей отрасли и уже более 20 лет внедряет экологичные и социально ответственные решения. Холдинг объединяет 11 пивоваренных и 3 солодовенных завода, расположенных в разных регионах страны, включая Московскую область. Предприятие в Клину — один из крупнейших заводов компании.

В этом году производитель выделил ряд целей, которые обязуется достичь. Так, в рамках работы по улучшению экологической среды на предприятиях «АБ ИнБевЭфес» планирует сократить показатели выбросов Со2, увеличить долювторичного сырья в потребительской упаковке до 50% и снизить потребление воды на производствах. В сфере агропрома запланировано увеличение доли закупок хмеля от российских компаний, распространение ключевых практик регенеративного земледелия и повышение валовой урожайности ячменя у фермеров, участвующих в Агропрограмме.

В планы холдинга входит организация обучения ключевых поставщиков принципам устойчивого развития, расширение промышленного туризма, запусксобственной образовательной программы по пивоварению, а также реализация не менее 30 социальных проектов, включая кампанию по ответственному потреблению алкоголя.

В Мисельхозпроде Московской области ранее сообщали, что завод «АБ ИнБевЭфес» в Клину вошел в число четырех предприятий Подмосковья, получивших высший рейтинг «ААА» в рамках национального стандарта «Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности (ЭКГ-рейтинг)». В ходе оценки показателей более 48 тысяч компаний, организаций и индивидуальных предпринимателей определялась степень воздействия деятельности организации на окружающую среду, использование наилучших доступных технологий и реализация экологических проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.