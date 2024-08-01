Агрофирма Клина хочет стать племенным репродуктором по разведению породистых коров

С целью подготовки заключения о соответствии деятельности предприятия требованиям, предъявляемым к организации по племенному животноводству, сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области посетили ООО «АФ «Елгозинское» в городском округе Клин. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Предприятие планирует впервые стать племенным репродуктором по разведению крупного рогатого скота голштинской породы.

В настоящее время в хозяйстве содержатся 486 коров со средней продуктивностью более 9,7 тыс. кг молока, по итогу прошлого года на 100 коров выход составил 93 теленка. Предприятие использует автоматизированные технологии. Например, доение осуществляется 7 специальными роботами фирмы «ДеЛаваль», фермы оснащены системой для поддержания оптимального микроклимата.

Также для повышения эффективности производства используется программа управления стадом Del Prо, которая позволяет автоматизировать процессы кормления и доения.

В результате проведенной экспертизы представленных документов, обследования поголовья животных и состояния животноводческих помещений, анализа зоотехнического и племенного учета, будут подготовлены соответствующие заключения для предоставления документов в Минсельхоз России с целью получения государственной услуги по определению видов организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.