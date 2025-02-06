Агродрон С-80 продемонстрировали на выставке НАИС в Москве

Компания «Транспорт Будущего» представила агродрон С-80 на выставке НАИС в Москве, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия в Telegram-канале .

С-80 назвали инновационным решением для представителей сельскохозяйственной сферы. С помощью данного аппарата аграрии смогут осуществлять все этапы обработки посевных площадей.

Агродрон обладает функцией мультиспектральной съемки. Он также может определять индекс NDVI растений.

Благодаря своим умениям С-80 может отслеживать состояние полей и составлять специальную карту на основе полученных данных.

С помощью дрона аграрии смогут точечно вносить удобрения и средства защиты растений. Благодаря этому урожайность увеличится, а затраты на расходные материалы сократятся.

Выставка НАИС проходит 5 и 6 февраля в выставочном комплексе «Крокус Экспо». На ней представляют передовые разработки РФ для гражданской авиации.