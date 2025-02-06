Агродрон С-80 продемонстрировали на выставке НАИС в Москве
Компания «Транспорт Будущего» представила агродрон С-80 на выставке НАИС в Москве, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия в Telegram-канале.
С-80 назвали инновационным решением для представителей сельскохозяйственной сферы. С помощью данного аппарата аграрии смогут осуществлять все этапы обработки посевных площадей.
Агродрон обладает функцией мультиспектральной съемки. Он также может определять индекс NDVI растений.
Благодаря своим умениям С-80 может отслеживать состояние полей и составлять специальную карту на основе полученных данных.
С помощью дрона аграрии смогут точечно вносить удобрения и средства защиты растений. Благодаря этому урожайность увеличится, а затраты на расходные материалы сократятся.
Выставка НАИС проходит 5 и 6 февраля в выставочном комплексе «Крокус Экспо». На ней представляют передовые разработки РФ для гражданской авиации.