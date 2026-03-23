Агрессивный жеребец заразил работника белгородской конюшни опасной инфекцией

Агрессивный жеребец напал на работника белгородской конюшни и заразил его опасной инфекцией, которая может в любой момент поразить внутренние органы 57-летнего мужчины, сообщает Baza .

По словам Геннадия, во время очередной смены в «Старооскольском конном дворе» конь напал на мужчину. Тот пытался заманить животное морковкой в стойло, но жеребец вцепился мертвой хваткой в руку и принялся топтать конюха.

Коллеги пришли на помощь Геннадию: они использовали палку, чтобы разжать челюсти лошади, оттащили пострадавшего и вызвали скорую. В этот момент полностью раздробленная рука истекала кровью. Однако хозяина конюшни это не смутило — он настоял на отмене вызова врачей. Впоследствии он все же решил лично отвезти пострадавшего работника в травмпункт.

Геннадий утверждает, что владелец конюшни не хотел фиксировать травму на производстве. Также начальник просил сотрудника сообщить врачам, будто он находился на конюшне в качестве посетителя. После отказа мужчине начали поступать угрозы.

В настоящее время рука Геннадия практически не функционирует, а хирургическое вмешательство невозможно из-за заражения синегнойной палочкой от жеребца. Любая слабость иммунной системы может привести к распространению инфекции на внутренние органы, поэтому врачи отказываются от операции. Сейчас Геннадий судится с бывшим работодателем.

