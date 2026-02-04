Агрессивное цветение: аллергиков в Нижнем Новгороде предупредили о трудной весне

сегодня в 16:36

Морозы в Нижнем Новгороде приведут к длительному и агрессивному цветению весной

Официальный представитель Минздрава Нижегородской области Алексей Никонов в Telegram-канале «Бокал прессека» рассказал, что сильные морозы в Нижнем Новгороде вызовут более продолжительное и агрессивное цветение березы, ольхи и других растений-аллергенов, сообщает ИА «Время Н» .

По его данным, максимальная концентрация пыльцы может наблюдаться чаще, чем обычно.

По этой причине людей, страдающих аллергией, ожидает трудный весенний период 2026 года.

«Еще не поздно сделать курс АСИТ — аллерген-специфической иммунотерапии», — посоветовал Никонов, озвучивая рекомендации медиков.

