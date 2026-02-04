Агрессивное цветение: аллергиков в Нижнем Новгороде предупредили о трудной весне
Морозы в Нижнем Новгороде приведут к длительному и агрессивному цветению весной
Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори
Официальный представитель Минздрава Нижегородской области Алексей Никонов в Telegram-канале «Бокал прессека» рассказал, что сильные морозы в Нижнем Новгороде вызовут более продолжительное и агрессивное цветение березы, ольхи и других растений-аллергенов, сообщает ИА «Время Н».
По его данным, максимальная концентрация пыльцы может наблюдаться чаще, чем обычно.
По этой причине людей, страдающих аллергией, ожидает трудный весенний период 2026 года.
«Еще не поздно сделать курс АСИТ — аллерген-специфической иммунотерапии», — посоветовал Никонов, озвучивая рекомендации медиков.
