Аграрный колледж Коломны вошел в ТОП-10 лучших учреждений среднего профессионального звена

В Министерстве образования Московской области огласили результаты рейтинга образовательных учреждений среднего профессионального звена по результатам 2023-2024 учебного года. В десятке лучших — Коломенский аграрный колледж, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Это ведущее учебное заведение сельскохозяйственного профиля в нашей стране. Его история берет начало в военные годы, когда первые студенты обучались полеводству и плодоовощеводству. Через год после окончания Великой Отечественной войны из стен колледжа вышли первые выпускники. В 1968 здесь открылось зоотехническое отделение, а в 1991 году техникум стал Коломенским аграрным колледжем.

Четыре года назад постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева колледжу присвоено имя Н. Т. Козлова. А с прошлого года в учебном заведении началось обучение по программе «Профессионалитет» — здесь готовят квалифицированных специалистов для современного сельского хозяйства.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.