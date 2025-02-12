Аграриям Подмосковья расскажут о работе в системе ФГИС «Семеноводство»

17 февраля сельхозтоваропроизводители и фермеры Подмосковья приглашаются к участию в обучающем онлайн мероприятии, посвященном сертификации семенного материала и эффективному использованию ФГИС «Семеноводство», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Организаторами выступают ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза РФ, ФГБУ «Россельхозцентр» и союз участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз).

Как уточняют в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, с сентября прошлого года аграрии должны были перейти на работу в ФГИС «Семеноводство». В системе фиксируется вся информация о семенах сельскохозяйственных культур: их производстве, месте выращивания, сортовых и посевных качествах, реализации сделок и другое. Это позволяет сделать рынок прозрачнее и снизить риски покупки некачественных семян.

Предоставлять сведения в системе обязаны: физические и юридические лица, занимающиеся выращиванием, перевозкой, продажей семян, аккредитованные лаборатории и органы инспекции, которые проверяют их качество, научные и образовательные учреждения, занимающиеся исследованиями в области семеноводства и селекции, федеральные учреждения, которые контролируют оборот семян и развитие семеноводства. Для участия в обучающей сессии необходимо предварительно пройти регистрацию по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.