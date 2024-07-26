Аграриям Подмосковья рассказали о тонкостях пользования мелиорированными землями

Мелиорация — проведение работ, направленных на улучшение свойств земель и повышение их производительности. В июне в областное законодательство вступили в силу изменения в части порядка определения особо ценных земель. Согласно нововведениям, теперь наличие мелиорации на земельных участках сельскохозяйственного назначения не является основаниям для того, чтобы относить их к особо ценным сельскохозяйственным угодьям. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что, несмотря на изменения, наличие мелиоративных систем всегда влияет на повышение кадастровой стоимости земельного участка. Так, территории сельскохозяйственного назначения с действующими системами мелиорации будут продолжать относиться к особо ценным, любое строительство на которых запрещается, по основанию высокой кадастровой стоимости.

Региональным сельхозтоваропроизводителям напоминают, что нахождение систем мелиорации на землях, которые не относятся к особо ценным сельскохозяйственным угодьям, не является препятствием для строительства и проведения работ в их границах.

Однако при проведении инженерных изысканий и проектировании стоит заранее учитывать, что осуществляемая деятельность на таких землях не должна ухудшать режим почв и препятствовать эксплуатации мелиоративных систем.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.