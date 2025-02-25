Аграрии в Озерах восстанавливают заброшенные сельхозугодья

Озёрский агрохолдинг «ОСП агро» активно занимается восстановлением заброшенных сельскохозяйственных угодий и возвращает их в сельскохозяйственный оборот. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Коломна.

В частности, предприятие «Емельяновка» планирует провести уже в этом году работы по улучшению состояния почвы на территории площадью 246 га. С будущего года на этих землях начнут выращивать такие культуры, как ячмень, пшеница и кукуруза, используя сорта российского производства.

Стоит подчеркнуть, что благодаря государственным программам поддержки аграриев, предприятия Подмосковья, восстанавливающие заброшенные земли, имеют возможность получить субсидии, покрывающие до половины расходов на эти мероприятия.

Всего на территории городского округа Коломна почти 65 тыс. га земель сельхозназначения, из них активно используется около 51,5 тыс. Ежегодно неиспользуемые земли вводятся в сельскохозяйственный оборот. В прошлом году коломенскими сельхозтоваропроизводителями введено в оборот уже 355 га.

На сегодняшний день в регионе выявлено свыше 7,2 тыс. земельных участков, неиспользуемых или используемых не по целевому назначению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.