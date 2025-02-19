Аграрии в Озерах готовятся к началу весеннего сева

Озерский агрохолдинг «ОСП агро» готовится к началу весеннего сева. Предприятия компании полностью укомплектованы семенами различных сельскохозяйственных культур как российского, так и иностранного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Коломны.

Основное внимание уделяется использованию семян российской селекции, таких как кукуруза, зерновые культуры, а также многолетние и однолетние травы. Что касается семян картофеля, то они представлены отечественными сортами иностранной селекции. Семена капусты были приобретены за рубежом.

В планах холдинга — начать высевание семян капусты в теплицах для получения рассады уже в конце марта.

Агрохолдинг «ОСП агро» — один из ведущих производителей сельскохозяйственной продукции в Подмосковье, который специализируется на молочном животноводстве, овощеводстве, производстве кормов и зерна, а также выращивании картофеля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.