Аграрии Серебряных Прудов приступили к заготовке кормов. ООО «МЯСО МОЛОКО РЕСУРС» в числе первых начало заготовку сенажа. В качестве сырья для сенажа используется озимая рожь сорта «Таловская 41 ЭС». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В поле работает кормозаготовительная техника, включая современные мощные комбайны и высокопроизводительные прицепные агрегаты.

Урожайность зеленой массы радует производителей сельскохозяйственной продукции. Ожидается получить не менее 150 центнеров питательного корма для животных с гектара.

Такой результат получился благодаря грамотно выстроенной работе. Стоит отметить специалистов, которые по-хозяйски подошли к организации этого важного процесса. Это агроном Седых Михаил и инженер Акимов Юрий.

В целом по округу яровой сев идет к завершению — из 30 040 га посеяно 29 500. Из них кормовых культур — 3 760 га. Это кукуруза на силос, многолетние и однолетние травы на сенаж.

Вместе с многолетними травами посева прошлых лет в этом году предстоит убрать кормовые культуры с площади в 9 316 га.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.