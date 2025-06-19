Аграрии Подмосковья завершают сев капусты

В Подмосковье сезон посадки белокочанной капусты ведется в два основных срока: ранней весной (для ранних сортов) и в конце мая — июне (для среднеспелых и поздних сортов). Урожай, в зависимости от сорта, собирать можно с июля по октябрь. На текущий момент посажено более чем 80% от общего плана в 1,3 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Капусту выращивают в 14 округах, среди них Коломна, Дмитров, Луховицы, Серпухов, Воскресенск, Серебряные Пруды и Ступино. Лидирует Коломна — уже засажено 446 га полей, на втором месте Дмитров — 315 га. Тройку лидеров замыкают Луховицы — 92 га. В прошлом году общий валовый сбор капусты составил 66,9 тыс. тонн.

В Луховицах одними из аграриев, занимающихся посадкой капусты, является семья фермеров Лукьяновых. Эту культуру они высаживают механизированным способом с использованием трактора и специальной сажалки, а последующий уход осуществляют вручную. Общая площадь хозяйства составляет 12 гектаров, под посадки ежегодно отводится около 4 га. Среди основных культур — капуста и огурцы, под каждую выделено по 1 га, также здесь выращивают морковь, свеклу и картофель, а остальные земли используются под севооборот.

Антон Лукьянов продолжает семейное дело, основанное в 1990-х годах. Фермер совмещает предпринимательскую деятельность с волонтерством, помогая малообеспеченным и многодетным семьям, ветеранам, а также принимает участие в поставках сельхозпродукции для бойцов СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.