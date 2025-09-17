Аграрии Подмосковья ввели в сельхозоборот более 4 тыс га земель

В Московской области продолжается работа по вводу в сельскохозяйственный оборот ранее неиспользуемых земель. С начала 2025 года региональные предприятия уже освоили более 4 тысяч гектаров залежных земель, распределенных по 20 городским округам региона, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В Волоколамском округе лидером стали ООО «Рассвет-Авангард», которые ввели в оборот 838 гектаров под выращивание зерновых и зернобобовых культур. Также в округе 7 гектаров освоили ООО «Шульгино», занимающиеся разведением молочного скота.

В Ступино значительные площади освоили предприятия молочного направления: ООО «Племзавод Барыбино» (358,5 га) и ООО «Племзавод Повадино» (329,7 га), оба занимаются разведением молочного скота и производством продукции. Свой вклад внесли и АО «АгроМолоко» (29 га). В Лотошино 385 гектаров земли под возделывание зерновых культур ввели в оборот ООО «Агроинновация МО».

В ведомстве отметили, что сельхозтоваропроизводители, осуществляющие ввод залежных земель в оборот, могут получить субсидию для проведения культуртехнических мероприятий на возмещение до 50% от понесенных затрат. Программа позволяет предприятиям увеличить посевные площади и нарастить производственные мощности, способствуя обеспечению продовольственной безопасности региона. Подробнее о мерах поддержки можно узнать на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.