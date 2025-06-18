Аграрии Подмосковья ввели в сельхозоборот более 1,3 тыс га земель с начала года

Московская область активно развивает сельское хозяйство и расширяет производственные мощности. Для наращивания объемов производства продукции растениеводства и животноводства предприятия и фермеры региона планомерно увеличивают площадь сельскохозяйственных земель, вводя залежные участки в оборот. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Развивать отрасль и увеличивать посевные площади в регионе — одна из наших основных задач. Нам важно, чтобы земля использовалась по назначению, а не в других несельскохозяйственных целях. На текущем этапе наши аграрии ввели в сельхозоборот около 1 350 га земель. Всего в этом году планируем вовлечь более 10 тыс. га земель сельхозназначения. Со своей стороны, поддерживаем сельхозтоваропроизводителей путем возмещения части затрат на проведение гидромелиоративных и культуртехнических мероприятий», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В этом году объем финансирования для компенсации затрат на выполнение указанных работ составляет 386 млн рублей.

Компании регионального агропрома активно продолжают работу по вовлечению земли сельхозназначения. Например, в Ступино введено более 717 га, из которых 358,5 га вовлекли ООО «Племзавод Барыбино», 329,7 га — ООО «Племзавод Повадино», 29 га — АО «АгроМолоко». ООО «Агроинновация МО» ввели 258 га в муниципальном округе Лотошино. В Павлово-Посадском округе в сельхозоборот вовлечено 138,4 га: ООО «Евсеевское» — 78 га, КФХ «Милк-Ферма» — 60,4 га.

Также проведение мероприятий идет в Егорьевске, где аграрии ввели уже 79 га, в Шатуре — 50 га и в других муниципалитетах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.