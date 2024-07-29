сегодня в 18:59

Аграрии Подмосковья ввели в оборот 6,7 тыс га неиспользуемых земель в 2024 г

В первом квартале этого года стартовала кампания по вводу в оборот земель подмосковными аграриями. Так, за прошедший период введено в оборот 6,7 тыс. га ранее неиспользуемых земель. План, поставленный на этот год, выполнен на 27%, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Всего в 2024 году планируется ввести в оборот около 25 тыс. га. Лидерами среди муниципалитетов по вводу сельхозземель стали: Можайск ­– 1322,97 га; Шаховская ­– 808,3 га; Лотошино ­– 704,0 га; Ступино ­– 679,2 га; Волоколамск ­– 487,1 га.

Эффективное управление данными землями позволяет решать важнейшие задачи по обеспечению продовольственной безопасности региона, а также росту экспортного потенциала. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области поддерживает региональных аграриев в этом важном процессе, обеспечивая необходимые условия для успешного развития сельскохозяйственного производства. Предлагается широкий спектр мер государственной поддержки, в том числе действует программа стимулирования ввода в оборот неиспользуемых земель, предоставляющая аграриям финансовую и информационную поддержку.

Для получения консультаций по вопросам субсидий по культуртехнике можно обратиться в управление земельной политики и территориального планирования по номеру: 8 (498) 602­-30-90 (доб. 58345).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.