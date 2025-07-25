Аграрии Подмосковья смогут оформить выгодные кредиты за счет снижения ставки ЦБ

Центральный банк РФ в пятницу снизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых. Сельхозтоваропроизводители и предприятия АПК Московской области смогут получать кредиты на более комфортных условиях, что будет способствовать дальнейшему развитию агропромышленного комплекса региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Снижение ключевой ставки делает кредитование аграриев еще более доступным. Такие инициативы особенно актуальны, когда в регионе активно реализуются инвестпроекты. Видим потребность в кредитных инструментах со стороны агробизнеса, нашей задачей остается обеспечить максимально понятные и эффективные условия для работы аграриев в данных программах», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Льготное кредитование остается одним из ключевых инструментов государственной поддержки АПК. В регионе действуют краткосрочные кредиты сроком до 1 года, направленные на финансирование сезонных работ и других текущих расходов аграриев, а также инвестиционные кредиты от 2 до 15 лет, предназначенные для реализации инвестпроектов.

В зависимости от направления кредитования, процентная ставка составляет 7,4% годовых для малых форм хозяйствования и приоритетных направлений, и 11% годовых — для остальных направлений и категорий сельхозтоваропроизводителей.

Дополнительно, кредиты на покупку сельхозтехники — тракторов, комбайнов и гусеничных машин, будут отнесены к приоритетным направлениям. Указанные изменения вступают в силу с 26 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.

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