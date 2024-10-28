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Аграрии Подмосковья посеяли более 99 тыс га озимых культур под урожай 2025 года

Аграрии Московской области посеяли около 99,4 тыс. га озимых культур под урожай 2025 года, что составляет 86% от плана на этот год. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В Подмосковье преобладают озимые зерновые: пшеница, рожь, тритикале — посеяно свыше 81,1 тыс. га. Также сеют масличные — озимый рапс, площадь которого под урожай следующего года составляет 18,3 тыс. га.

Активнее всего сев озимых культур проводится на юге Подмосковья. Например, сельхозтоваропроизводители городского округа Зарайск посеяли более 23 тыс. га, в Луховицах — свыше 13,8 тыс. га. В Серебряных Прудах засеяно более 13,5 тыс. га, аграрии городского округа Ступино выполнили план на 95% — посеяно 5,1 тыс. га.

Посев озимых сельскохозяйственных культур проводят с конца лета до наступления зимних холодов. Так они успевают прорасти и укорениться, под снежным покровом переживают зиму, а весной продолжают свой жизненный цикл, при этом созревают несколько раньше, чем яровые.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.