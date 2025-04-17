Аграрии Подмосковья получат субсидии на агротехнологические работы по картофелю

В феврале этого года в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили о старте приема заявок на субсидирование региональных сельхозтоваропроизводителей по ряду программ, первые из которых были открыты по направлениям растениеводства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в конце прошлого месяца были отобраны хозяйства, которые получат субсидирование на агротехнологические работы по картофелю, среди них: ООО «Валмикс» из Талдома — около 2,6 млн рублей, ООО «Агрофорвард» из Воскресенска — порядка 1,7 млн рублей, хозяйства из Коломны ООО «Сергиевское» — 1,3 млн рублей и ООО «Совхоз Проводник» ­ — 1,1 млн рублей, ООО «Данко» из Луховиц и ООО «Раздолье» из Одинцово — по 1 миллиону рублей. Общая сумма мер поддержки по данному направлению составила более 12,4 млн рублей. Субсидии по этой программе также получат хозяйства из Егорьевска, Каширы и Воскресенска.

Ознакомиться с мерами поддержки на 2025 год региональные сельхозтоваропроизводители могут на интерактивном портале «Календарь мер поддержки».

В ведомстве отметили, что в прошлому году в Подмосковье было накопано свыше 360 тонн картофеля разных сортов. Общая площадь посадки составила 12,6 тыс. гектаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.