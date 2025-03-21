Аграрии Подмосковья могут воспользоваться льготным лизингом сельхозтехники

В целях поддержки сельхозтоваропроизводителей в период подготовки к весенним полевым работам АО «Росагролизинг» запустил специальную акцию «Оттепель» на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования от ведущих производителей в лизинг на выгодных условиях. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В рамках акции аграрии могут воспользоваться льготным лизингом без первоначальных вложений. Условиями предусмотрены авансовый платеж от 0% и отсрочка по основному долгу до октября 2025 года, что позволит сосредоточиться на старте сезона полевых работ без лишних затрат. Сельхозтоваропроизводителям доступны гибкие графики платежей с индивидуальными настройками, срок лизинга составляет до 7 лет.

Подробная информация об условиях акции указана на официальном сайте, в случае возникновения вопросов можно обратиться по телефону контактного центра: 8(800)200-53-95.

Актуальные меры господдержки, доступные сельхозтоваропроизводителям Подмосковья, представлены на интерактивном портале «Календарь мер поддержки», где собраны сроки подачи заявлений, требования к получателю и подробные инструкции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.