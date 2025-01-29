Аграрии Подмосковья могут воспользоваться льготным кредитованием

Для повышения эффективности отечественного агропромышленного комплекса правительство РФ реализует ряд мер государственной поддержки, включающих в себя льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей. Согласно распоряжению от 20 января 2025 года на реализацию программы по льготным займам АПК сектора из федерального бюджета в этом году будет направлено свыше 42 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Финансирование пойдет на субсидирование займов для проведения сезонных полевых работ, кредитование молочных предприятий и производителей, специализирующихся на переработке плодов и ягод. Также меры поддержки будут оказаны проектам в области селекции и генетики, направленных на улучшение российских сортов растений и развитие животноводства. Всего в 2025 году в федеральном бюджете предусмотрено более 100 млрд рублей на льготное кредитование аграриев. Для приоритетных направлений (селекция, генетика, сезонно-полевые работы) процентная ставка составит 8,3%, для всех остальных — 12,5%.

Ранее в Минсельхозпроде Московской области сообщали, что для предприятий молочного направления действует ряд мер поддержки. В декабре 2024 года молочное скотоводство было включено в число приоритетных направлений льготного кредитования — молочные производители могут воспользоваться займами по сниженным ставкам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.