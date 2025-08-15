Аграрии Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Наставничество»

До 10 октября продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс «Наставничество», который организует Министерство просвещения Российской Федерации. Проект направлен на формирование базы лучших практик наставничества в различных сферах, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

К участию приглашаются представители самых разных секторов и профессий. Особенно это касается сотрудников агропромышленных предприятий, специалистов в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты, молодежной политики, а также работников федеральных, региональных и муниципальных органов власти, органов местного самоуправления и других лиц, осуществляющих наставническую деятельность.

Конкурс включает в себя четыре основные номинации: «Наставничество на производстве», «Наставничество в сфере образования, воспитания и молодежной политики», «Наставничество в социальной сфере и общественной деятельности» и «Наставничество на службе». Все участники смогут пройти конкурс в дистанционном режиме, что значительно упрощает процедуру участия.

Формат участия полностью дистанционный, что делает процесс максимально удобным для всех участников и включает два этапа: регистрация участников — до 10 октября и отборочный этап — с 11 октября по 10 ноября.

Все заявки принимаются через единую информационную систему в сфере развития добровольчества «Добро.рф». Итоги объявят во второй половине ноября. Победителей наградят на финальном мероприятии — чемпионате «Профессионалы», которое пройдет в Санкт-Петербурге.

В ведомстве отметили, что это мероприятие не только станет признанием лучших наставников, но и поможет повысить уровень профессионализма и обмена опытом в области наставничества по всей стране.

