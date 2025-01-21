Аграрии Подмосковья купили 134 трактора и 620 единиц прочей сельхозтехники в 2024 г

В прошлом году для выполнения сельскохозяйственных работ аграрии региона приобрели 134 трактора нескольких моделей: «МТЗ», «Ростсельмаш», «Кировец» и другие.

Кроме этого, парк сельскохозяйственной техники пополнился 19 зерноуборочными комбайнами, 5 кормоуборочными комбайнами и 620 единицами прочей сельхозтехники и оборудования.

В Московской области действуют меры государственной поддержки для сельхозтоваропроизводителей. Так, аграрии могут подать заявку на получение субсидии по возмещению части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.