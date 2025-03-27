Аграрии Подмосковья 8–11 апреля могут обучиться новым правилам агрострахования

С 8 по 11 апреля аграрии, фермеры и сотрудники предприятий АПК Подмосковья могут пройти дистанционное обучение в формате повышения квалификации по теме «Новации в получении государственной поддержки сельского хозяйства: субсидирование, новые правила агрострахования с 1 января 2025 года». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В этом году для аграриев региона предусмотрено 36 субсидий, информация о которых переведена в цифровой формат — «Календарь мер поддержки» содержит сроки подачи заявлений, требования, необходимые документы и инструкции. В рамках обучения слушателям расскажут о последних изменениях в законодательстве. Также программой предусмотрено обсуждение системы подготовки кадров, новой формы получения господдержки с марта 2026 года путем разработки информационной системы цифровых сервисов АПК, изменений в агростраховании с сентября. Особое внимание уделят финансово-экономическим вопросам: бухгалтерской отчетности, требованиям к системе налогообложения и другим.

В качестве спикеров участие в обучении примут представители ФАС России, МСХА им. К. А. Тимирязева, а также ведущие эксперты отрасли. Обучение будет проходить на онлайн платформе, после окончания участникам выдается удостоверение о повышении квалификации.

Задать вопросы по регистрации на курс можно по телефону: +7 (965) 186-78-72 или электронной почте: ek5525721@yandex.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.