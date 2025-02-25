Аграрии Подмосковья 26 февраля встретятся с представителями сети «Пятерочка»

26 февраля региональные сельхозтоваропроизводители, занимающиеся выращиванием картофеля, свеклы, моркови столовой и капусты, приглашаются к участию в онлайн встрече с представителями федеральной торговой сети «Пятерочка», которая насчитывает более 20 тыс. продуктовых магазинов популярного формата «у дома» в 66 регионах страны, включая Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

По итогам прошлого года валовый сбор картофеля в регионе составил 359,6 тыс. тонн, моркови столовой — 87,3 тыс. тонн, капусты — 66,9 тыс. тонн, свеклы — 56,3 тыс. тонн.

В рамках встречи аграрии обсудят с территориальными представителями торговой сети прогнозы на текущий сезон — предварительные объемы урожая корнеплодов, качество продукции растениеводства и возможные риски, с которыми могут столкнуться производители. Также в повестке — контракты по текущему объему на поставку и возможности заключения договоров на новый сезон.

Онлайн встреча с сельхозтоваропроизводителями начнется в 11:00, для участия необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте, указав контактные данные сотрудника и название организации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а таккже о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.