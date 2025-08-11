Аграрии Озер продолжают жатву озимой пшеницы

сегодня в 15:32

На полях озерского агрохолдинга «ОСП агро» продолжается уборочная кампания зерновых культур. Все необходимые приготовления завершены заранее: техника находится в исправном состоянии, персонал обеспечен всем необходимым. Общая площадь посевов озимой пшеницы в агрохолдинге «ОСП агро» в этом году составляет свыше 2 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Благоприятные погодные условия — сухая погода — позволяют оперативно приступить к уборке. Руководство агрохолдинга осуществляет строгий контроль за ходом работ», — отметили на предприятии.

В настоящий момент аграрии убирают озимые пшеницу и рапс, многолетние и однолетние травы, а также капусту. Страда идет без остановок, семь дней в неделю.

«В период уборки урожая выходные дни отменяются, основным фактором успеха становится погода. Ведь уборочная кампания — это ключевой этап года, который определяет эффективность всей сельскохозяйственной деятельности», — говорят аграрии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.

