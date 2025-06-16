Аграрии Озер косят траву и заготавливают корма для крупного рогатого скота

В озерском агрохолдинге «ОСП агро» продолжается активная заготовка кормов для крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Коломна.

К настоящему моменту скошено 1 147 га многолетних трав на сенаж и 53 га на сено. Убрано с полей 1 020 га на сенаж и 31 га на сено. Всего в текущем году под многолетние травы в агрохолдинге выделено свыше 3,3 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

На сегодняшний день заложено в траншеи на сенаж с первого укоса многолетних трав — 9 512 тонн. Аграрии подробно рассказали, как проходит процесс заготовки.

«Скошенная зеленая масса сушится на полях до достижения необходимых параметров влажности. При необходимости валки с зеленой массой ворошат или оборачивают для ускорения процесса подвяливания. Подвяленная зеленая масса собирается кормоуборочными комбайнами, измельчается и загружается в транспортные средства. В процессе измельчения добавляется консервант, активизирующий процесс ферментации. Измельченная зеленая масса распределяется в траншеи при помощи тракторов, где подвергается планировке и трамбовке. Качественная трамбовка способствует удалению избыточного воздуха, что важно для успешного протекания ферментационных процессов», — объяснили в «ОСП агро».

Основным видом деятельности хозяйств агрохолдинга «ОСП агро» является производство молока и разведение крупного рогатого скота. Для обеспечения всего поголовья качественным кормом в течение года на полях агрохолдинга выращивают собственные сельскохозяйственные культуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.