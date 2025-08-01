Аграрии Коломны начали убирать ранний картофель для производства чипсов

Сельскохозяйственное предприятие «Озеры» в Коломне приступило к уборке раннего картофеля. Аграрии рассказывают, что этот картофель сразу пойдет на переработку — в будущие чипсы собственной марки, для производства которых здесь построена специальная линия. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Наша компания полностью контролирует все этапы производства чипсов: начиная от семенной базы — картофель выращивается только из своих семян, заканчивая переработкой и реализацией продукции», — рассказали на предприятии.

За месяц на предприятии рассчитывают убрать картофель с 42 гектаров. В производстве чипсов компания использует исключительно свое сырье, что позволяет быть независимыми от поставок других предприятий, а объем хранилищ чипсового картофеля составляет 10 000 тонн.

Озерские чипсы производят, используя систему, известную еще с 1966 года, благодаря этому сохраняется натуральный вкус. На чипсы идут особые сорта картофеля, селекция которых была проведена тут же, на предприятии «Озёры». К слову, всего здесь выращивают более 40 сортов картофеля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.