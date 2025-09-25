сегодня в 20:39

Аграрии Богородского округа уже собрали более 10 тыс тонн кормовых культур

На полях Богородского округа подходит к завершению уборочная кампания кормовых культур. Грубые корма — сено, сенаж заготовлены в объеме более 10,5 тыс. тонн. Это позволит обеспечить потребности поголовья крупного рогатого скота. При этом показатели 2025 года превышают объемы аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба администрации округа.

Аграрии уже обработали более 1300 гектаров. Продолжается уборка кукурузы. Уже убрано 275 га культуры, которая выращивается для производства силоса.

Сельхозорганизации Богородского округа в 2024 году полностью обеспечили потребности в кормах собственного производства. Правильно заготовленные качественные корма — это сбалансированный, разнообразный, с необходимым количеством питательных веществ, витаминов и минералов рацион для молочного животноводства.

Предварительные итоги года показывают, что отечественное сельское хозяйство продолжает развиваться, и с каждым годом становится все более устойчивым к внешним и внутренним вызовам.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.