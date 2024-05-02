Агента СБУ Кармазина приговорили к 25 годам за шпионаж и подготовку теракта

В Москве суд дал 25 лет заключения агенту СБУ за шпионаж и подготовку теракта

Второй Западный окружной военный суд приговорил 46-летннего агента Службы безопасности Украины (СБУ) Сергея Кармазина к 25 годам тюремного заключения за шпионаж, диверсии и подготовку теракта в Московском регионе, сообщает ТАСС .

«Гражданин Украины С. Кармазин приговором суда получил 25 лет лишения свободы, из которых 6 лет он должен отбыть в тюрьме, а остальные 19 лет — в колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе суда.

Помимо этого, в качестве дополнительного наказания суд назначил киевскому агенту штраф в размере 700 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела были рассмотрены в закрытом режиме из-за грифа «совершенно секретно». Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Силовики задержали Кармазина за поджог релейного шкафа. В ходе допроса агент СБУ признался, что за вознаграждение в размере около 100 тыс. рублей планировал подорвать Серпуховскую нефтебазу в Московской области. Свои действия он снимал на видео и отправлял для отчетности украинским кураторам.