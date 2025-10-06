Африканские и российские блогеры приняли участие в коллаборации

Продюсерский центр «Инсайт Люди» при поддержке Альянса по защите детей в цифровой среде и «Африканской инициативы», организовал встречу российских и африканских инфлюенсеров, способствуя развитию межкультурного диалога

Известные блогеры из России, Танзании, Кот-д’Ивуара, Мали и Нигера собрались в офисе «Инсайт Люди» в Москве. Участники познакомились с гендиректором Алиной Зиннатуллиной, обсудили музыкальные хиты своих стран и сняли креативные ролики. Особое внимание было уделено знакомству с русской кухней: шпроты, борщ и уха произвели на гостей из Африки наибольшее впечатление.

Алина Зиннатуллина подчеркнула стремление продюсерского центра к международным проектам.

«Это больше, чем просто обмен контентом. Это возможность построить дружественные связи между культурами через самые искренние и доступные форматы: музыку, юмор и еду. Мы видим огромный потенциал в таком межкультурном диалоге», — отметила Алина Зиннатуллина.