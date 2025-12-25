Африканец, строивший ковчеги, перенес апокалипсис на неопределенное время

Житель Ганы Эбо Хесус стал известен благодаря строительству деревянных кораблей, утверждая, что ему было «божественное откровение», согласно которому 25 декабря начнется трехлетний ливень, который поглотит планету. Это предсказание помогло ему сформировать круг преданных сторонников. Эбо заверял, что успеет завершить строительство ковчегов к установленному сроку. Его замысел заключался в том, чтобы провести в них следующие три года, спасая от бедствия себя и своих последователей.

Тем не менее 25 декабря обещанный дождь не начался, а толпы людей собрались у ковчегов. Позднее Эбо опубликовал видео, в котором объявил, что «библейский потоп» откладывается на неизвестное время. По его словам, ему пришло видение, где множество людей со всех уголков земли направлялись к его ковчегу, но он не мог вместить всех желающих. Вместе со своими ближайшими соратниками он якобы взмолился к Богу, и тот ответил:

«После молитв Бог дал нам время, чтобы построить больше ковчегов в дополнение к существующим, которые вместят всех нас. Поэтому никому не нужно никуда спешить», — рассказал самопровозглашенный Ной.

В Сети пользователи высмеивают «провидца» и его решение отложить судный день. Кроме того, зрители задаются вопросом о целесообразности возведения этих судов, учитывая наличие уже существующих кораблей.

