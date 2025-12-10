African Media Awards: в Аддис-Абебе вручили премии лучшим журналистам

сегодня в 18:56

В Аддис-Абебе 4 декабря вручили премию African Media Awards лучшим журналистам и провели Африканскую медиаконференцию. Мероприятие организовал телеканал Russia Today совместно с Африканским вещательным союзом и наследниками великих лидеров континента, сообщает RT .

«RT удалось сделать шоу, способное затмить даже „Эмми“, — заявила внучка Нельсона Манделы Ндилека.

Оргкомитет собрал свыше 800 заявок из 41 государства, трансляции проходили на 42 телеканалах в 22 странах. Общая аудитория телеканалов, транслировавших церемонию, превысила 400 миллионов зрителей. Праздник стал самым значительным событием за весь период присутствия России на континенте.

Мероприятие посетили бывший президент Намибии, министры из Эфиопии, Танзании и Зимбабве, наследники известных лидеров континента, множество представителей средств массовой информации, а также известный футболист Эммануэль Адебайор.

