Афера под видом доставки цветов: Юлия Гаврилина «отшила» мошенников из-за лени

Девушка отправилась в путешествие на остров Маврикий. Однако во время отдыха ей поступил звонок от неизвестного номера, на который она ответила.

Звонивший представился доставщиком цветов. Во время разговора Гаврилина заявила, что находится не в Москве, но посылку может получить ее менеджер.

После этого мошенники попросили назвать им код, который придет Юлии. Это якобы нужно для переоформления доставки на другое имя.

По итогу Гаврилина просто не стала этим заниматься. Она считает, что лень спасла ее, так как при других обстоятельствах она могла продиктовать код.

