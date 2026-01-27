«Аэрофлот» заявил о готовности к работе во время снегопада в Московском регионе

Авиакомпания «Аэрофлот» готова к работе с соблюдением требований безопасности полетов во время снегопада в Московском регионе, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«В связи с прогнозом сильного снегопада и метели в Московском регионе в период с 27 по 29 января „Аэрофлот“ готов к обеспечению производственной программы с соблюдением всех требований безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Сильный снегопад охватит Москву в ночь на 27 января. В связи с этим в столице действует «оранжевый» уровень погодной опасности.

По данным синоптиков, в период с 00 часов 27 января до 12 часов 29 января в столице будет идти сильный, местами очень сильный снег. Прогнозируется гололедица, снежные заносы на дорогах. Ночью 27 января в отдельных районах города возникнет метель.

В Московской области из-за непогоды будет действовать «желтый» уровень опасности. Период предупреждения продлится с 00 часов 27 января до 21 часа 29 января.

