Адвокаты заинтересованы сотрудничеством с бизнес-омбудсменом Подмосковья

Накануне исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова приняла участие во встрече с адвокатами в рамках проекта «Особое мнение» по теме обсуждения: «Адвокат в системе Уполномоченного по защите прав предпринимателей», сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья.

Актуальность и перспективность выбранной темы подкреплялась участием в данной встрече представителей федерального центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», а также ЦОП «Защита бизнеса» г. Москва и ЦОП «Бизнес против коррупции в Московской области».

Помимо особенностей подготовки юридических заключений, участники встречи говорили об основных аспектах безвозмездного оказания юридической помощи, содержании и преимуществах подобной деятельности, а также специфике сотрудничества с уполномоченным.

Особенно была отмечена важность работы центров общественных процедур, главной задачей которых является защита предпринимателей от неправомерного уголовного преследования.

Несмотря на деловую атмосферу мероприятия, общение между спикерами и участниками встречи ближе к окончанию приобрело дружеский непринужденный характер, не теряя при этом конструктивной составляющей. Адвокаты выразили искреннюю заинтересованность в возможности попробовать себя в качестве эксперта центров общественных процедур или во взаимодействии с институтом уполномоченного.

«Pro bono» — прежде всего, деятельность, основанная на внутренних моральных нормах и ценностях. Если адвокат планирует работать с уполномоченным, преследуя единственную цель — расширить свой «клиентский портфель», — такое сотрудничество продлится не долго. Взаимодействие института уполномоченного в Московской области с адвокатским сообществом имеет многолетнюю историю, сложившиеся правила и четкие принципы. Варианты сотрудничества не исчерпываются оказанием безвозмездной юридической помощи предпринимателям. Адвокатское сообщество Подмосковья принимает участие в реализации многих направлений деятельности бизнес-омбудсмена. Например, нормотворчество, правовое просвещение. Работая «Pro bono», в системе уполномоченного, адвокат становится частью сильной и эффективной команды. В случаях необходимости, они могут рассчитывать на поддержку, возможность делиться своей практикой и наработками на площадках федерального и регионального уровня. Приятно было сегодня на мероприятии увидеть столько заинтересованных лиц из числа молодых адвокатов», — отметила и. о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.

«Pro bono» — сокращение от латинского выражения «pro bono publico», что можно перевести, как «на благо общества». В юридической практике это означает оказание профессиональной квалифицированной помощи на безвозмездной основе.

Инициатором мероприятия стал почетный адвокат Московской области Лев Маркович Лялин.

Организатором выступил союз молодых адвокатов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.