Адвокаты и школы округа объединяются для правового просвещения молодежи

Главная его цель — правовое просвещение школьников.

Соглашение подписали начальник Управления образования Ольга Чиханова и вице-президент Адвокатской палаты Александра Цветкова.

«Формирование правосознания у подрастающего поколения — это инвестиция в будущее нашего общества. Мы хотим не просто рассказывать о законах, а прививать культуру уважения к ним, начиная со школьной скамьи», — отметила вице-президент Адвокатской палаты Московской области Александра Цветкова после подписания документа.

Теперь к школьным урокам добавятся и правовые беседы. Планируется проведение лекций, семинаров и конкурсов для учеников, разработка методических рекомендаций, которые помогут им стать более грамотными и ответственными гражданами.

Все мероприятия будут прорабатываться кураторами: со стороны образования — это Татьяна Меркина, а со стороны адвокатов в г. Орехово-Зуево — Артур Ягутян.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.