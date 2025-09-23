Адвокат Степанова рассказала, где в России запрещено собирать грибы

Сбор грибов на частных участках, особо охраняемых территориях и в лесах с противопожарным режимом может привести к штрафам для россиян, передает «ФедералПресс» .

Адвокат, кандидат юридических наук и член Общественной палаты по правам ребенка при президенте РФ Ольга Степанова рассказала, что за сбор грибов в определенных местах предусмотрена административная ответственность.

Эксперт пояснила, что статья 8.26 КоАП РФ устанавливает наказание за нарушение правил заготовки пищевых лесных ресурсов. Штрафы могут быть назначены за сбор грибов на особо охраняемых природных территориях, в лесах с введенным противопожарным режимом, а также на частных земельных участках.

«Статьей 8.26 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушения правил заготовки пищевых лесных ресурсов. При этом также существует административная ответственность за сбор грибов в установленных местах, к которым относятся земли особо охраняемых природных территорий, лесные участки, где введен особый противопожарный режим, частные земли (земельные участки)», — пояснила Степанова.

По ее словам, для физических лиц штраф составляет от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц — от 1000 до 2000 рублей, а для юридических лиц — от 10 000 до 20 000 рублей.