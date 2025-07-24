Адвокат семьи Яниса Тиммы: готовим новые иски против Седоковой

Семья погибшего баскетболиста Яниса Тиммы намерена и дальше судиться с его экс-супругой, певицей Анной Седоковой. Сейчас его родные готовят новые иски против исполнительницы, сообщает Super.ru .

Интересы семьи Яниса Тиммы представляет адвокат Маргарита Гаврилова. По ее словам, на Седокову подали в суд и в России, и в Латвии. Ее хотят привлечь по статье о доведении до самоубийства.

Иск в суд Латвии был подан 10 дней назад, а в суд России — шесть дней назад. Также было подано заявление о розыске имущества Седоковой. Семья Тиммы хочет взыскать его в свою пользу.

Адвокат утверждает, что были выявлены счета певицы «в весьма солидном количестве». При этом сама Седокова не выходит на связь с семьей баскетболиста, чтобы разобраться в ситуации.

По заявлению о доведении до самоубийства проходит доследственная проверка.

Янис Тимма был найден мертвым в ночь на 17 декабря прошлого года в Москве. Выяснилось, что баскетболист покончил с собой. Незадолго до этого он расторг брак с Седоковой.