Адвокат рассказал, как распознать рейдерский захват бизнеса

Рейдерский захват бизнеса означает незаконное поглощение против воли его собственника. С 90-х годов рейдерство претерпело значительные изменения, рассказал РИАМО адвокат уголовно-правовой практики адвокатского бюро K&P.Group Потапов Алексей.

По словам юриста, если тогда все основные действия сводились к силовому захвату контроля над управлением бизнесом, то в наши дни рейдерство по большей части перешло в правовую плоскость. Теперь многие баталии разворачиваются в судебных тяжбах.

«Кроме того, в арсенале современных рейдеров существуют новые методы — изготовление поддельного протокола общего собрания, учредительных документов, договора купли-продажи имущества или судебных решений», — отметил эксперт.

Затем поддельные документы подаются в регистрирующие органы с целью смены руководства захватываемой компании. Еще один метод — управляемое банкротство интересующей компании, контролируемое рейдерами через кредитора или арбитражного управляющего.

«Преступники используют шантаж, вымогательство, оказание давления под угрозой возбуждения уголовного дела в отношении собственника бизнеса или близких ему людей, подкуп сотрудников организации с целью ее захвата», — дополнил адвокат.