Адвокат прокомментировал законопроект о возможности временной заморозки счетов

Адвокат по уголовному праву фирмы Melling, Voitishkin & Partners Павел Ларионов считает, что законопроект, позволяющий временно замораживать счета по инициативе силовых структур без судебного решения, вряд ли окажется полезным для МВД в борьбе с мошенничеством, сообщает Постньюс .

Он также считает, что подобное право может привести к значительным злоупотреблениям со стороны правоохранительных органов.

Ларионов подчеркнул, что эта мера не сможет оказать заметного влияния, так как мошенники обычно используют поддельные счета, которые можно приобрести всего за 500 рублей. Если произойдет заморозка таких счетов, полиция не будет в состоянии остановить преступный денежный оборот или идентифицировать преступников. Чтобы перехватить перевод и выйти на след злоумышленников, требуется высокая оперативность как со стороны МВД, так и банков.

Кроме того, адвокат отметил, что отсутствует четкий перечень статей, на основании которых Следственный комитет мог бы осуществлять заморозку средств.

«Предложения ЦБ РФ, который пытался сузить сферу применения, были отклонены со ссылками на „разнообразие преступной деятельности“. Это фактически означает, что цель МВД России по усилению контроля за мошенническими действиями — лишь предлог, чтобы наделить правоохранителей дополнительным рычагом, который будет использоваться отнюдь не только против этой категории обвиняемых», — пояснил Ларионов.

В то же время Игорь Семеновский, доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве РФ, придерживается мнения, что реальное соотношение между превышением полномочий и возможными преимуществами от внедрения новшеств может склониться в пользу последних. Он отметил, что идеи о необходимости такой меры обсуждаются среди высокопоставленных чиновников уже довольно долго.

По его словам, с учетом растущего числа преступлений, связанных с интернетом и звонками, следует принять меры по разумному дерегулированию и адаптации ряда ранее не подлежащих изменениям институтов, включая банковскую тайну. Эти отношения должны стать более гибкими, уверен Семеновский. Чтобы избежать потенциальных злоупотреблений новыми полномочиями, доцент предложил ограничить их экономическими преступлениями, что, по его мнению, обеспечит наибольшую эффективность.