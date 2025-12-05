Адвокат пояснила, в каком случае за объятия могут посадить

Обычные объятия наказуемыми не являются, но если в них появляется сексуальный подтекст или действия, направленные на удовлетворение сексуальной потребности, то они могут попасть под уголовную статью как насильственные, сообщила РИАМО адвокат по уголовным делам, управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.

«Сексуальным насилием объятия достаточно сложно назвать. Законодательно понятия „иные насильственные действия сексуального характера“ у нас нет. Явно, что объятия должны сопровождаться сексуальным подтекстом, иными действиями, которые могут говорить о действиях, с помощью которых может быть удовлетворена сексуальная потребность человека», — сказала Полякова.

Она указала на то, что все люди обнимаются каждый день, а объятия без желания с принуждением — скорее нарушение личных границ, чем закона, тем более уголовного.

«Если объятия сопряжены с побоями или причинением вреда здоровью, то это может повлечь за собой административную или уголовную ответственность, но только по факту физического воздействия на тела без сексуального воздействия», — пояснила эксперт.

Полякова заключила, что уголовная ответственность за объятия наступит лишь тогда, когда эти действия перестанут быть общепонятными для «вежливости» и станут целью удовлетворения сексуальной потребности с дальнейшими сексуализированными действиями, как их все понимают.

