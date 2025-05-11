Адвокат отца умерших детей из Красной Сопки просит эксперимент на мышах

Защита отца четверых детей, которые скончались от отравления дихлофосом в населенном пункте Красная Сопка в Красноярском Крае, Дмитрия В., просит организовать следственный эксперимент с дихлофосом на мышах. Юрист хочет доказать, что дети умерли не из-за инсектицида, рассказал ТАСС адвокат отца детей Александр Гуртовенко.

Защита попросит суд провести следственный эксперимент. Его суть в том, что мышей отправят в конкретное помещение, после чего разбрызгают нужную дозу дихлофоса.

Эксперт, который консультировал сторону защиты, считает, что с грызунами ничего не будет. Они смогут выжить. Однако этот факт нужно проверить. Представители защиты не верят, что дети скончались из-за дихлофоса. В суд вызовут эксперта, который опровергает эту версию.

Страшная трагедия в селе Красная Сопка Красноярского края всколыхнула всю страну в сентябре 2024 года. Семья почувствовала недомогание после ужина, всех госпитализировали. В тот же день скончались младшие мальчик и девочка. За несколько дней не стало и двух старших девочек 11 и 13 лет. После этого умер пятый ребенок — младенец.