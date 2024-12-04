Адвокат объяснил, можно ли лишить ИИ гонораров за песни

С такой инициативой выступили представители музыкального рынка.

«С точки зрения понятия справедливости и разумности запрет на монетизацию произведений, созданных с помощью ИИ, возможно, и оправдан, учитывая то, что это создается не с помощью каких-то способностей человека, а с помощью способностей машины», — отметил адвокат в эфире радио Sputnik.

Однако законом на сегодняшний день этот вопрос никак не урегулирован, так что выгоду от произведений извлекают лица, которые с помощью ИИ их создают, то есть составляют техзадания, программируют и так далее, объяснил Айрапетов.

Что касается защиты авторских прав, то, по словам адвоката, у ИИ возникает огромное количество смежных прав, поскольку такие произведения состоят, в том числе из нарезок уже созданных кем-то песен. Поэтому запрет на монетизацию, по его мнению, был бы оправдан.