Адвокат объяснил, для чего судебным приставам будут выдавать оружие

Почетный адвокат России Дмитрий Краснов связал законопроект о выдаче судебным приставам огнестрельного оружия с большим количеством случаев нападения на должностных лиц. По мнению эксперта, свою роль в этом вопросе играют и экономические факторы, сообщает Общественная Служба Новостей .

Эксперт подчеркнул, что в России зафиксировано большое количество банкротств физлиц. Как правило, подобные ситуации решаются через суд.

Когда человек остается без какого-либо имущества, он может совершать необдуманные поступки, обратил внимание юрист.

«И мы знаем случаи — например, в Сочи, — когда по судебным приставам открывалась стрельба гражданами, в отношении которых было открыто исполнительное производство», — напомнил Краснов.

При этом, согласно нынешнему законодательству, у приставов тоже есть право иметь оружие и защищать себя, добавил адвокат. По его словам, об этом гласит статья 37 УК РФ «Необходимая оборона».