Адвокат не может найти полковника Квачкова, ушедшего проповедовать слово божье

Адвокат полковника Владимира Квачкова Алексей Першин заявил, что не может установить местонахождение своего подзащитного, который весной 2024 года ушел в религиозный поход, сообщает Газета.ru .

По словам юриста, офицер в отставке «ушел проповедовать слово божье среди населения России». При этом никакой информации о его маршруте и контактах у адвоката нет.

Першин предполагает, что Квачков мог попасть в труднодоступные районы, например, в тундру, где нет связи и полицейских отделов. Это осложняет поиск отставного полковника, особенно после того, как Дорогомиловский суд Москвы установил в отношении него административный надзор.

Защитник отметил, что в постановлении суда не указано, куда Квачков должен являться для отметок, так как его местонахождение неизвестно. По мнению адвоката, если Квачков ушел в Сибирь или на Кольский полуостров, найти его будет крайне сложно.