Адвокат назвал госорган, который может заменить ИИ

Адвокат Сергей Жорин выразил мнение, что в будущем суды могут быть заменены нейросетями благодаря возможности ИИ достичь объективности и беспристрастности, сообщает NEWS.ru .

Он считает, что нейросеть способна принимать решения, опираясь на законодательные нормы и позиции пленумов Верховного суда, игнорируя личность обвиняемого.

«Что действительно может заменить нейросеть, так это суды. Фактически нейронные механизмы могут достичь того, что называется объективностью и беспристрастностью. Если алгоритм рассмотрения тех или иных материалов загружен, проверен и оттестирован, то нейронной сети безразлично, являетесь вы простым слесарем, генералом силового ведомства или высокопоставленным чиновником. Дело будет рассматриваться так, как это предписано законом, позицией пленума Верховного суда, разъяснением и алгоритмом, который загружен в нейронную сеть», — отметил Жорин.

Адвокат также добавил, что значительная часть его коллег с осторожностью воспринимает внедрение нейросетей в адвокатскую и судебную практику. Однако широкое применение искусственного интеллекта могло бы сделать систему правосудия более прозрачной для граждан. По мнению Жорина, результат рассмотрения дела, доверенного, например, ChatGPT, является более прогнозируемым, чем вердикт, выносимый судьей.