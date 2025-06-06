Адвокат Митрошиной прокомментировал долг блогера в 183 млн руб

Адвокат Митрошиной заявил, что ничего не знает о долге блогера в 183 млн руб

В прессе распространились сведения о якобы возникшей новой налоговой задолженности у Александры Митрошиной. Речь идет о сумме в 183 456 263 рубля и 1 копейку. Тем не менее адвокат блогера Михаил Мушаилов заявил об отсутствии у него сведений о подобном долге, сообщает kp.ru .

«У нас нет подобной информации», — отметил он.

Впоследствии источник в правоохранительных органах подтвердил отсутствие актуальных долгов перед Федеральной налоговой службой у Александры Митрошиной.

В 2021 году за блогершей, обучающей подписчиков заработку в Сети, числился долг в размере 214 миллионов рублей, который она выплатила в течение двух лет.

По данным следствия, Митрошина ранее уклонялась от уплаты налогов, используя схему дробления бизнеса, и на неправомерно сэкономленные средства приобрела жилье в столице. Задолженность перед налоговой службой была выплачена еще в 2023 году, в период ее пребывания в ОАЭ (после начала спецоперации блогер покинула страну).

Тем не менее уголовное преследование по факту легализации незаконных доходов не было прекращено. После приезда в Сочи к своим знакомым Митрошина была немедленно задержана.

Она признает свою вину в отмывании денежных средств, настаивая на том, что не осознавала, что именно этим занимается. Мера пресечения в виде домашнего ареста продлена до 24 июня.