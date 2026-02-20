Адвокат Ковалевская: при блокировке SIM нужно сразу отвязать ее от банков

Если абонент заранее знает, что долго не будет пользоваться SIM-картой, стоит подключить у оператора услугу сохранения номера. Об этом РИАМО сообщила адвокат Яна Ковалевская.

«Практический совет: если абонент понимает, что долго не будет пользоваться SIM-картой, у операторов часто есть услуга сохранения номера. Она оплачивается отдельно, и в таких случаях целесообразно ее подключить», – посоветовала Ковалевская.

Она добавила, что если SIM-карта и номер оказались заблокированы, нужно сразу отвязать их от банковских сервисов, Госуслуг и других ресурсов, привязанных к конкретному номеру телефона.

«Также желательно заранее скопировать все контакты в телефон или облачное хранилище. У кого-то контакты хранятся в памяти телефона, у кого-то – на SIM-карте, но на ней они могут не сохраниться. Даже если номер впоследствии удастся восстановить, контакты, скорее всего, уже не будут доступны», – предупредила адвокат.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.